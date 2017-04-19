بالصور..طوارئ بيشة تنفذ فرضية حريق بسكن الممرضات في مستشفى تبالة

متابعات -فجر

نفذت إدارة الطواريء والأزمات بصحة بيشة وبالتعاون مع الدفاع المدني ببيشة فرضية في مستشفى تبالة ،وهي عبارة عن حريق بسكن الممرضات .

وعلي الفور تواجد الدفاع المدني والأجهزة ذات العلاقة عند تم الإبلاغ وتمت السيطرة علي الحريق والاخلاء في زمن قياسي ( ١٦ ) دقيقة .

نتج عن الحريق الوهمي ٣ اصابات حرجة و٤ اصابات بسيطة وحالة وفاة واحده ، نفذت الفرضية بتواجد مدير الدفاع المدني بمحافظة بيشة العقيد حسين شيبان.

يشار ان هذه الفرضية تأتي في إطار خطة عام 1438 هـ لادارة الطواري والازمات بصحة بيشة وتهدف من خلالها معرفة مدى الاستعداد والجاهزية والتدخل السريع لدى الأطقم الطبية والعاملين بالمستشفي عند الحوادث .