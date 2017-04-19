البرازيل تخفض سن التقاعد بين ضباط الشرطة بعد احتجاجات عنيفة

متابعات _فجر

وافقت حكومة البرازيل على خفض الحد الأدنى لسن التقاعد بين ضباط الشرطة في إطار إصلاح لنظام المعاشات وذلك بعد يوم من اقتحام أعضاء بنقابات الشرطة مبنى البرلمان احتجاجًا على مشروع قانون مثير للجدل يهدف لكبح الدين العام المتصاعد. وخفض النائب آرثر مايا، الحد الأدنى لسن التقاعد بين ضباط الشرطة إلى 55 عامًا من 60 عامًا في مسودة الإصلاح التي اقترحها.

ووصف وزير المالية إنريكي ميريليس، الإذعان لمطالب نقابات الشرطة أمس الأربعاء بأنه خطوة “رمزية” لن تؤثر كثيرًا على النتائج المالية المترتبة على مشروع القانون. وبعد أن كشف مايا عن تفاصيل اقتراحه الأول يوم الثلاثاء، كسر مئات من أعضاء نقابات الشرطة واجهات المدخل الرئيسي لمبنى البرلمان في برازيليا واشتبكوا مع الحرس.

وأبرزت هذه الواقعة العنيفة حجم الاستياء من اقتراح الإصلاح الذي يمثل نقطة محورية في خطة التقشف التي يسعى الرئيس ميشيل تامر لتنفيذها.