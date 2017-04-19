القبض على سيدة في كندا بتهمة تهريب لاجئين من أمريكا

متابعات _فجر

قالت الشرطة الكندية، إنها وجهت لامرأة تهمة تهريب البشر لضلوعها في محاولة تهريب مجموعة من طالبي اللجوء الذين يعبرون الحدود من الولايات المتحدة بأعداد متزايدة في الشهور الأخيرة.

وذكرت الشرطة أمس الأربعاء، أنها اعترضت طريق امرأة عمرها 43 عامًا وتدعى ميشيل أوموروي، كانت سيارتها محملة بتسعة أشخاص أثناء عبور الحدود الأمريكية مع إقليم ساسكاتشوان الغربي مساء الجمعة. وكان كل طالبي اللجوء من غرب إفريقيا.

ووجهت الشرطة إلى أوموروي، تهمة تهريب البشر ومن المقرر أن تمثل أمام المحكمة في 15 مايو المقبل.

واعترضت الشرطة الكندية 1860 شخصًا عبروا الحدود بطريقة غير مشروعة خلال أول ثلاثة أشهر من عام 2017.

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