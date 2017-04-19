نصائح لتجنب “ألم البطن” عند الأطفال وكيفية علاجه

متابعات-فجر :

ألم البطن عند الاطفال من أكثر المشاكل الشائعة فحوالي أكثر من 10 % من الأطفال يذهبون سنوياً لزيارة الطبيب بسبب آلام البطن و لكن لا تقلقي فنسبة قليلة جداً من هذا العدد هم اللذين يعانون من مشاكل طبية خطيرة. و يختلف رد فعل الطفل تجاه الألم على حسب عمره فعندما يشعر حديثي الولادة بآلام البطن فإنهم يصبحون أكثر توتراً و بكاءاً و يستمرون في رفع أقدامهم و أرجلهم في اتجاه بطونهم و تقل قدرتهم على الأكل، فهم غير قادرين على الشكوي أو تحديد مكان الألم أو وصف شدته بعكس الأطفال الأكبر القادرون على الكلام، و تتراوح أسباب الم البطن عند الاطفال من أمراض بسيطة سهلة العلاج و التعامل معها إلى أمراض خطيرة قد تكون مهددة للحياة. أسباب الم البطن عند الاطفال عسر الهضم و الإمساك. وجود الغازات في البطن. الحساسية تجاه أنواع معينة من الطعام. ارتجاع حموضة المعدة. تسمم الطعام. سرعة حركة الأمعاء. الإصابة بفيروس معوي. ألم البطن نتيجة الاكتئاب أو التوتر أو العصبية.

أسباب خطيرة تحتاج الى التدخل الطبي التهاب الزائدة الدودية. حصوات المرارة. قرح المعدة. الفتق السري أو الإربي. التهاب بالأمعاء. دخول أجزاء من الأمعاء بعضها ببعض. وجود ورم بمنطقة البطن سواء حميد أو خبيث. عدوى بالجهاز البولي.

كيف تجنبين طفلك ألم البطن ؟ قللي نسبة الدهون بالأكلات التي تعطيها لابنك. اجعلي ابنك يشرب كميات كبيرة من الماء. قسمي طعام ابنك إلى وجبات صغيرة على فترات متقاربة. اجعليه يمارس إحدى الرياضات باستمرار . قللي نسبة تناوله إلى الأطعمة المسببة للانتفاخ مثل الأغذية المحفوظة. اجعليه يتناول العديد من الفاكهة و الخضروات و الأطعمة الغنية بالألياف. إذا استمر المغص مع تواجد الإسهال يمكنك أن تعطيه مضاد حيوي واسع المدى مع مضادات الإسهال والقئ، و ذلك تحت إشراف الطبيب المعالج.

علاج الم البطن عند الاطفال يجب الحرص على الاهتمام بتغذية الطفل تغذية سليمة لتجنب حدوث آلام البطن والوقاية من الإمساك والغازات وذلك عن طريق تقليل تناول الطفل للنشويات كالأرز والمكرونة، مع الحرص على تناول الطفل للخضروات والفواكه الطازجة والأطعمة الغنية بالألياف التي تنشط من حركة الأمعاء مثل الطماطم والعنب والكمثرى، كما يجب تجنب العصائر المحفوظة والحرص على تقديم العصائر الطازجة لطفلك مثل عصير البرتقال وعصير التفاح.