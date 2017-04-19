وزير الخارجية الأمريكي : إيران تهدد السلم والأمن العالمي

واس-فجر :

أكد وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أمس الأربعاء، أن بلاده تجري مراجعة شاملة لسياستها تجاه إيران، من خلال إعادة النظر في الاتفاق الخاص ببرنامج طهران النووي والتهديدات التي تشكلها على الأمن العالمي.

وقال تيلرسون في إفادة بمقر وزارة الخارجية الأميركية، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستدرس الملف الإيراني بشكل أوسع وستقوم بمراجعة الاتفاق النووي مع طهران الذي لم يحقق الأمل المنشود منه.

وأوضح في هذا السياق، أن الاتفاق النووي بشكله الحالي لن يوقف إيران عن امتلاك السلاح النووي، مضيفًا أن إدارة ترامب لن تسمح بذلك.

وجدد الوزير الأميركي اتهام إيران بكونها تمول نظام الأسد وترسل مقاتلين من الحرس الثوري الإيراني إلى سوريا، إضافة إلى توفير الأسلحة والتمويل للحوثي في اليمن، وتهديد الملاحة البحرية في منطقة الخليج العربي. وحدود المملكة العربية السعودية الجنوبية.