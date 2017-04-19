انفجار عبوة ناسفة داخل مصرف في أثينا يخلف أضراراً مادية

متابعات-فجر :

أعلن وكالة الأنباء اليونانية “زوغلا” عن وقوع انفجار عبوة ناسفة داخل أحد فروع “بنك أوروبا” الواقع في شارع سانتاروزا في العاصمة اليونانية أثينا.

ووفقا للوكالة اليونانية، فقد تلقت إدارة الوكالة مكالمة هاتفية من مجهول يحذر فيها من أن عبوة ناسفة وضعها داخل مبنى البنك المذكور بمدينة أثينا وحذر من أنها ستنفجر بعد 35 دقيقة.

وذكرت الوكالة أنها اتصلت فور تلقي المكالمة بالشرطة التي استطاعت في وقت قياسي إخلاء مقر البنك، وإيقاف حركة سير المركبات ومنع المارة من الاقتراب من المكان، وباشر خبراء الجهات المختصة عملهم بعد انفجار العبوة الناسفة.

ولم ترد أخبار عن وقوع قتلى أو جرحى كما لم يعلن حتى الساعة عن الدوافع وراء الانفجار أو ما إذا كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من تحديد هوية منفذ التفجير.