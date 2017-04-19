“تيريزا ماي” تحث البرلمان على التصويت لصالح إجراء انتخابات مبكرة

متابعات-فجر :

طلبت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أمس الأربعاء من البرلمان تأييد دعوتها لإجراء انتخابات عامة مبكرة قائلة إن النتيجة ستساعد على حشد البرلمان خلف خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي والحيلولة دون زعزعة الاستقرار.

وفقاً للقانون الانتخابي يجب أن تحصل ماي على أغلبية الثلثين في تصويت برلماني من المقرر أن يجري في وقت لاحق اليوم قبل أن تدعو رسمياً إلى إجراء انتخابات مبكرة.

ومن المتوقع أن تفوز ماي في التصويت وتسعى لإجراء الانتخابات المبكرة في 8 يونيو.

وقالت ماي للبرلمان “أعتقد أنه في مثل هذه اللحظة المهمة للوطن يجب أن تكون هناك وحدة في وستمنستر لا انقسام، ولهذا فإن الإجراء السليم والمسؤول مننا جميعاً هنا اليوم أن نصوت لصالح إجراء انتخابات عامة”.