“إدارة المرور” عطل تكييف أحد عنابر التوقيف يتسبب في زيادة عدد الموقوفين

متابعات-فجر:

أوضح الناطق الإعلامي للإدارة العامة للمرور أنه بالإشارة لمقطع (الفيديو) المتدوال في وسائل التواصل الإجتماعي لموقوفي المخالفات المرورية بإدارة مرور منطقة الرياض ويظهر فيه زيادة عدد الموقوفين داخل التوقيف والذي تم تصويره مطلع الاسبوع الماضي حيث تزامن ذلك مع الحملة المرورية التي نفذها المرور في مدينة الرياض واستهدفت سائقي الشاحنات وسائقي السيارات المخالفة للأنظمة والتعليمات تزامن ذلك مع عطل تكييف أحد عنابر التوقيف الرئيسي مما اضطر مسؤولي التوقيف لنقل الموجودين داخله الى إحدى الصالات الأخرى والتي يوجد بها مخالفي آخرين مما تسبب في زيادة عددهم ، وقد تم على الفور إستعجال إنهاء إجراءاتهم وتطبيق النظام بحقهم ، كما تم العمل على إصلاح أعطال التكييف بصورة عاجلة .