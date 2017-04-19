إصابة 5 معلمات في حادث تصادم على طريق “تبوك-المدينة”

متابعات-فجر :

أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة بأن عمليات الهيئة بالمنطقة (٩٩٧) تلقت أمس الأربعاء بلاغاً يفيد عن وقوع حادث تصادم لمركبة تقل معلمات مع باص بطريق تبوك – المدينة ويبعد عن المدينة قرابة ١٤٠ كم بالقرب من الثمد.

وعلى الفور تم توجيه 7 فرق إسعافية وفريق التدخل السريع وإسعافين من مستشفى خيبر وعند وصول الفرق الإسعافية للموقع وبعد إجراءات الفرز اتضح وجود عدد 5 حالات اثنتان منها خطيرة وثلاث حالات متوسطة الإصابة فيما تم نقل حالة عن طريق الجمهور قبل وصول الفرق الإسعافية للموقع.

الجدير بالذكر بأن عدد المعلمات 5 معلمات تم نقلهن عن طريق الفرق الإسعافية والسائق تم نقله عن طريق الجمهور قبل وصول الفرق الإسعافية فيما لم يتم مباشرة اي حالة لدى الطرف الآخر الباص.