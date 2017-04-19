وزارة البلدية و القروية تلغي مخططاً لإنشاء مستودعات وصناعات خفيفة

واس-فجر :

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية قراراً بإلغاء المخطط الذي كان معدا لإنشاء مستودعات وصناعات خفيفة بمسمى “مدينة غران بمحافظة خليص.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم استبداله بمخطط آخر , وذلك استجابة لتوصيات اللجنة التي وجه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بتشكيلها لدراسة سلبيات وإيجابيات إنشاء منطقة صناعية بالقرب من الأحياء السكنية بالمحافظة .

وتضمن القرار ضرورة إبلاغ أمانة جدة بالإلغاء لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة .

وكانت اللجنة التي وجه أمير منطقة مكة المكرمة بتشكيلها قد وقفت على الموقع المقترح ورأت البحث عن مواقع بديلة ومناسبة لإقامة المشروع بعد اعتماده من إمارة منطقة مكة المكرمة.