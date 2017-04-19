إحباط تهريب خمور ومشغولات ذهبية عبر جسر الملك فهد

متابعات-فجر :

أحبط رجال جمرك جسر الملك فهد محاولتين لتهريب كمية من الخمور بلغت (49) زجاجة، بالإضافة إلى أكثر من كيلوجرامين من “الذهب المشغول”، عُثر عليها مُخبأة داخل مركبتين قدِمتا إلى المملكة عبر المنفذ.

وأوضح سليمان البليهد المدير العام لجمرك جسر الملك فهد المكلّف، أنه تم إحباط تلك الكميات من خلال محاولتين؛ وذلك أثناء تفتيش المراقب الجمركي إحدى المركبات القادمة، عُثر فيها على كمية من الخمور بلغت (49) زجاجة خمر كانت مُخبأة داخل مخابئ سرية بتجويف “التابلون” معدّة لغرض التهريب. وأضاف أنه في المحاولة الثانية عُثر على كمية من “الذهب المشغول” بلغت كيلوجرامين و42 جراما، كانت مُخبأة أسفل الملابس ومثبتة على أقدام المهرب بشريط لاصق بعد وضعها داخل أكياس بلاستيكية وارتداء مشد لمحاولة إخفائها. وينص نظام مكافحة غسل الأموال في مادته “السادسة عشرة” على أنه يجب على كل مسافر، سواء كان مغادرا أو قادما إلى المملكة العربية السعودية، ويحمل برفقته معادن ثمينة، بما فيها “الذهب والمجوهرات”، أو عملة نقدية تزيد قيمتها عن (60) ألف ريال سعودي؛ يجب الإقرار بها وتعبئة النموذج الخاص بذلك، مضيفا أن عدم الإقرار يُعرض حاملها للمساءلة القانونية.