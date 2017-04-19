ولجأ المدير الفني لفريق “السيدة العجوز” ماسيمليانو أليغري إلى خط دفاعه القوي ومن خلفه الحارس العملاق جانلويجي بوفون، لقيادة المباراة إلى بر الأمان وبشباك نظيفة.

وفشل ثلاثي هجوم برشلونة ليونيل ميسي ولويس سواريز ونيمار في الإفلات من القبضة الحديدية لدفاع الضيوف، فيما لم تلفح تغييرات المدرب لويس إنريكي في ترجيح كفة “البارسا”.

ولحق يوفنتوس في نصف النهائي، بريال مدريد وأتلتيكو مدريد الإسبانيين، الذين تأهلا الثلاثاء على حساب بايرن ميونيخ الألماني وليستر سيتي على الترتيب.