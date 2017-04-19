عشرات القتلى و المفقودين إثر وقوع أمطار غزيرة في ” كولومبيا”

متابعات-فجر :

قضى 11 شخصاً وفقد عشرون آخرون، أمس الأربعاء، في كولومبيا جراء انزلاقات تربة نتجت من أمطار غزيرة انهمرت على مدينة مانيزاليس وسط البلاد، وذلك بعد انزلاق التربة الهائل في موكوا والذي خلف 323 قتيلاً.

وتحدثت حصيلة جديدة للصليب الأحمر الكولومبي عن “11 قتيلاً ونحو عشرين مفقوداً و9 جرحى وتضرر 57 منزلاً” في مانيزاليس.

وكانت حصيلة أولى أشارت إلى ثمانية قتلى.

وقال عمدة المدينة خوسيه اوكتافيو إن الوضع “ليس سهلاً”، لافتاً إلى أن المدينة “معزولة عملياً بسبب انزلاقات التربة والانهيارات والفيضانات”.

وأعلن الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس أنه سيتوجه إلى المنطقة المنكوبة طالباً من الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث تقديم المساعدة.