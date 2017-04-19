الإطاحة بأربعة أشخاص قاموا بانتحال صفة رجال الأمن وسرقة مواقع سكنية بمكة

متابعات – فجر

تمكنت شرطة مكة المكرمة، من القبض على أربعة أشخاص من جنسيات مختلفة ، وذلك بعد قيامهم بانتحال صفة رجال الأمن وسرقة مواقع سكنية و بحوزتهم سلاح ناري مسدس، وذلك وفقاً لما ذكره الأمن العام في تغريدة عبر حسابه في تويتر مساء اليوم الأربعاء.