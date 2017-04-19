“آل شيخ” يلغي إنشاء منطقة صناعية بالقرب من الأحياء السكنية بخليص

متابعات – فجر

استجابة لتوصيات اللجنة التي وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، بتشكيلها لدراسة سلبيات وإيجابيات إنشاء منطقة صناعية بالقرب من الأحياء السكنية بمحافظة خليص، أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية قرارا بإلغاء المخطط الذي كان معدا لإنشاء مستودعات وصناعات خفيفة بمسمى “مدينة غران اللوجستية”، واستبداله بمخطط آخر.

وتضمن القرار ضرورة إبلاغ أمانة جدة بالإلغاء لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة، وكانت اللجنة التي وجه أمير منطقة مكة المكرمة بتشكيلها قبل نحو شهر ونصف وقفت على الموقع المقترح ودرست الوضع من كافة الجوانب ، و رفعت توصياتها لسموه وعليه وجه أمير المنطقة أمانة جدة بعمل تقييم شامل للموقع المقترح ، وفي ذات الوقت البحث عن مواقع بديلة ومناسبة لإقامة مثل هذا المشروع، على أن يتم الرفع للإمارة بالموقع الذي يتم اختياره قبل البدء في التنفيذ.

وتم تشكيل فريق عمل تشرف عليه وزارة الشؤون البلدية والقروية وبمشاركة عدد من الجهات مثل أمانة جدة ، وهيئة الارصاد وحماية البيئة ، والادارة العامة للدفاع المدني بالمنطقة وغيرها من الجهات ذات العلاقة ، لدراسة الموقع والمواقع البديلة الأخرى بما يكفل عدم تضرر السكان من إقامة المشروع.