نور: المباراة الاستعراضية مواجهة للأساطير وليست مهرجان اعتزالي

متابعات – فجر

كشف قائد الاتحاد السابق محمد نور عن تفاصيل المباراة الاستعراضية التي ستقام بمشاركته على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة” بجدة يوم 11 مايو المقبل، مبيناً أنها ستجري بين أصدقاء نور وفريق أساطير العالم، مشدداً على أنها لن تكون مباراة اعتزال بل هي مباراة بمسمى “تحدي الأساطير”.

وأوضح نور في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأربعاء، أن مباراة الأساطير ستشهد مشاركة النجم البرازيلي المعتزل رونالدينهو، بالإضافة لنجوم الكرة السعودية المعتزلين نواف التمياط ومحمد الدعيع، لاعبين سابقين بفريق الاتحاد وسيتولى قيادة الدفة الفنية لفريقي المدرب ديمتري أو يوردانيسكو”، وذكر نور: “وأنا من سيقود فريق أصدقاء نور”.

وعما يخص سعر تذاكر المباراة علق: “تحدثت مع الرعاة عن سعر التذاكر وأن تكون مناسبة للجميع، وسيكون سعرها أقل من سعر التذاكر المحددة في دورينا”.

وقال نور أن الرقم 18 سيهديه للاعب تألق في نهائي كأس ولي العهد الذي كسبه الاتحاد أمام النصر، ولم يكشف عن اسمه.