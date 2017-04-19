اختتام اجتماعات الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

واس – فجر

اختتمت في جدة اليوم الأربعاء، فعاليات اجتماعات الاتحاد العربي للرياضة العسكرية التي استضافتها المملكة ممثلة بوزارة الدفاع، بحضور رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة اللواء الركن محمد بن عبدالخالق الغامدي، ومدير إدارة الشؤون الرياضية بالقوات المسلحة رئيس الاتحاد العربي للرياضة العسكرية العميد هادي بن بكر القحطاني.

وبدأ حفل الختام بعرض مرئي لفعاليات الاجتماعات، ثم رحب رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة بضيوف المملكة، مؤكداً أن التعاون هو أساس النجاح والاتسام بالجدية والمصداقية، وهذا ما تتصف به البلاد العربية، مؤكداً ضرورة الاهتمام باللياقة البدنية والأنشطة الرياضية لرفع الجاهزية القتالية للمقاتل العربي خصوصاً في ظل ما تمر به المنطقة العربية من أزمات، داعياً لتفعيل جانب اللياقة البدنية بشكل أكبر، وأن يكون هناك جائزة للياقة البدنية تتنافس من خلالها الدول الأعضاء تحت مظلة هذا الاتحاد.

وألقيت كلمت الوفود المشاركة تضمنت الشكر الجزيل للقوات المسلحة السعودية ممثلة بوزارة الدفاع وعلى رأسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ولمعالي رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة الفريق الأول الركن عبدالرحمن بن صالح البنيان، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة اللواء الركن محمد بن عبدالخالق الغامدي الذي كان له دور كبير في إنجاح هذه الفعاليات، وفريق العمل معه على كرم الضيافة وحسن الإدارة والتنظيم لهذا الاجتماع.

عقب ذلك تم تكريم المشاركين وعدد من منسوبي الاتحاد العربي للرياضة العسكرية الذين انتهت خدماتهم من الاتحاد، كما قدم نائب رئيس الاتحاد اللواء مجدي اللوزي الوسام الذهبي للواء محمد بن عبدالخالق الغامدي.

هذا وقد افتتحت فعاليات اجتماعات الاتحاد العربي للرياضة العسكرية يوم الأحد الماضي، بحضور قائد المنطقة الغربية اللواء الطيار الركن سعد بن علي القرني، ومدير إدارة الشئون الرياضية بالقوات المسلحة السعودية رئيس الاتحاد العربي للرياضة العسكرية العميد هادي بن بكر القحطاني، حيث أعلن قائد المنطقة الغربية افتتاح فعاليات اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد العربي للرياضة العسكرية “32”، والمكتب التنفيذي للاتحاد العربي للرياضة العسكرية واللجنة “49”، والفنية الرئيسية “40”، واللجنة الإعلامية “26”.