فريق طبي بالطائف يُعيد ترميم حوض شاب ثلاثيني

متابعات – فجر

نجح فريق طبي بقسم جراحة العظام بمجمع الملك فيصل الطبي بقيادة الدكتور إبراهيم حسين جراح العظام، وبمساعدة الدكتور أسامه عثمان والدكتور ثروت القبلاوي والدكتور محمد علي الحبيب، بإجراء عملية لمريض ثلاثيني تعرض لحادث سير نتج عنه كسر في الحوض من الأمام والخلف مع وجود خلع لمفصل الورك الأيسر، وقام الفريق الطبي المعالج بالتثبيت من داخل الحوض بشرائح ومسامير من الأمام والخلف.

وتعتبر هذه العملية من العمليات النادرة والتي يتم إجرائها للمرة الأولى داخل المجمع, وهذه العملية في هذه المنطقة تتميز بالدقة لقرب الأعصاب والشرايين وخصوصا مع وضع شريحتين معدنيتين في مفصل الحوض الخلفي، ويتمتع المريض حاليا بصحة جيدة ولم ينتج عن العملية أي مضاعفات ولله الحمد .

وقد غادر المريض المستشفى ويجري متابعة حالته في العيادات الخارجية إلى جانب العلاج الطبيعي الموصى به.