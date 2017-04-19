اليوم الثقافي السعودي في قطر يجذب الزوار

متابعات – فجر

نظمت الملحقية الثقافية السعودية بالدوحة بالتعاون مع جامعة حمد بن خليفة في دولة قطر، احتفالا يستمر لمدة 3 أيام خلال الفترة 21-23 رجب 1438هـ الموافق 18-20 أبريل 2017م ، باليوم الثقافي السعودي.

والذي عقد في مركز الطلاب بجامعة حمد بن خليفة صباح أمس الثلاثاء بحضور ورعاية سفير خادم الحرمين الشريفين في دولة قطر عبدالله بن عبدالعزيز العيفان ومدير جامعة حمد بن خليفة الدكتور أحمد مجاهد حسنة وعدد من المسؤولين في الجامعة ومؤسسة قطر، ووجهت خلاله الدعوة للطلاب من مختلف الجامعات في قطر للاطلاع على التاريخ العريق والثقافة السعودية ومساهماتها في المنطقة. ويعد هذا الحدث جزءاً من سلسلة فعاليات اليوم الثقافي الدولي في الجامعة، الذي يقام بين أكتوبر ومارس من كل عام دراسي حيث شارك العديد من الفنانين التشكيليين السعوديين وبأعمال متميزة نالت استحسان وإعجاب زوار موقع المعرض ، فضلا عن استعراض الفنون التشكيلية والحرف اليدوية وفن النحت الذي نال استحسان وإعجاب زوار المعرض الخاص باليوم الثقافي وتخلل ذلك عدد من الفنون الشعبية من مختلف مناطق المملكة والعرضة السعودية والفن الحجازي والذي شارك فيه نخبة من الطلبة السعوديين أيضا ، كما تم عرض مجموعة كبيرة من المعروضات التي تعنى بتاريخ المملكة ورؤية المملكة 2030 وتقديم عروض لما تركز عليه الرؤية وما سيتم تحقيقه خلال الأعوام القادمة بمشيئة الله ، بالإضافة إلى عرض عدد من الكتب والمجلدات والمنشورات التي تعكس تراث وثقافة المملكة العربية السعودية ومنشورات تعنى بالرواية السعودية والسياحة في المملكة .

وأوضح السفير السعودي عبدالله بن عبدالعزيز العيفان أن فعالية اليوم الثقافي السعودي هي واحدة من عدد من الفعاليات التي تنظمها جامعة حمد بن خليفة للعديد من الدول وبالتعاون مع البعثات الدبلوماسية في الدولة والتي تتيح الفرصة بتقديم صورة عن تراث الدول وثقافتها، وعبر عن سعادته بالتواجد في الجامعة ورعايته لهذه الفعالية والتي أشرفت ونظمت لها الملحقية الثقافية السعودية في الدوحة، مثنياً على التنظيم والدعم والمساهمة من قبل جامعة حمد بن خليفة في إنجاح هذه الفعالية، وكذلك ما تميزت به أيضا المشاركات والمعروضات من الفنون الشعبية والتراثية والفن التشكيلي وما أضافته مشاركة الطلبة السعوديين الدراسين في مختلف جامعات دولة قطر من طابع مميز ومشاركة فاعلة في هذه الفعالية.

وأضاف العيفان أن اليوم الثقافي السعودي يقدم رسالة هامة عن المملكة حيث أن الجامعة تضم عدد من الدارسين من مختلف الثقافات والجنسيات، وينقل صورة روية المملكة وإرثها الثقافي والحضاري، ولا شك لأن ذلك يقدم نسيح متكامل ومخزون ثقافي يمثل جميع مناطق المملكة.

وفي نهاية حديثه عبر عن شكر لمنظمي الفعالية ولمنسوبي الملحقية ولجامعة حمد بن خليفة لاحتضانها لمثل هذه الفعالية وعبر عن إعجابه لما تقوم به حكومة قطر في خدمة العلاقات المتميزة مع دول الخليج بشكل خاص وفي تعزيز الروابط الثقافية والاجتماعية بين دول العالم العربي .

من جانبه، أكد الملحق الثقافي السعودي بالدوحة ناصر بن طامي البقمي أن اليوم الثقافي السعودي يعد إضافة نوعية لما تتميز به المملكة من تراث وثقافة عريقة مشيراً إلى أن المدينة التعليمية مركز إشعاع لتبادل الثقافات والحضارات وخاصة ان المدينة التعليمية في دولة قطر تزخر بالعديد من أعضاء هيئة التدريس والطلبة الأجانب من مختلف دول العالم ، مؤكداً أن المملكة ودولة قطر تلتقي وتتشابه في العديد من الجوانب الثقافية والتراثية بشكل كبير.