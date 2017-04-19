الجوازات تعلن أرقام المقبولين نهائياً بالدورة رقم الـ (41)

متابعات – فجر

أعلنت المديرية العامة للجوازات اليوم أرقام المقبولين نهائياً للالتحاق بالدورة رقم (41) بمعهد الجوازات، حيث تم إرسال رسائل نصية لهم بموعد الحضور إلى مقر المعهد وذلك في تمام الساعة السادسة صباحاً من يوم الأحد الموافق 26/7/1438هـ لبدء الدورة.

ودعت “الجوزات” المقبولين للالتزام بموعد بدء الدورة وتعليماتها والاحتياجات الشخصية للطالب عند دخوله للمعهد وهي:

• فانيلة رياضة نصف كم سادة حسب اللون المحدد المرسل بالرسالة النصية.

• (2) بنطلون رياضة سادة حسب اللون المحدد المرسل بالرسالة النصية.

• (4) شراب رياضة أبيض و (4) شراب أسود.

• جزمة رياضة بيضاء.

• قبوع أبيض سادة.

• (4) أطقم ملابس داخلية ( فانيلة الحلق شكل V).

• بيجامة نوم لون أخضر فاتح القميص بأزارير.

• شبشب حمام.

• شامبو شعر.

• صابونة مع صبانة ( علبة حفظ الصابونة ).

• ليفة استحمام.

• مزيل عرق.

• معجون وفرشة أسنان.

• أدوات حلاقة .

• مقص أظافر بدون سكين.

• بودرة جزم.

• ملمع أحذية أسود.

• إبرة وخيط أبيض.

• (2) دفتر ، قلم جاف أزرق ، قلم رصاص.

• منشفة استحمام.

الجدير بالذكر أن برنامج الدورة رقم 41 بمعهد الجوازات يشتمل على مايلي:

المرحلة الأولى : المرحلة التأسيسية (فترة الاستجداد):

وتشتمل على التدريبات العسكرية والرياضية، ويجب أن يكون لدى الطالب لياقة بدنية كافية وخصوصاً (الهرولة) قبل بدء الدورة .

المرحلة الثانية: المرحلة التأهيلية:

وتشتمل على المواد الدراسية المتعلقة بأعمال الجوازات، والحاسب الآلي ، والمواد الدراسية الأخرى المساندة.

المرحلة الثالثة : المرحلة العملية:

وتشتمل على العمل خلال موسم الحج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة.

سوف يقضي الطالب (4) أسابيع متواصلة داخل المعهد لن يخرج خلالها وهي تسمى بالمرحلة التأسيسية ( فترة الاستجداد ).

هناك إمكانية لزيارة أولياء أمور الطلبة: يوم الجمعة الموافق 9/8/1438هـ من الساعة 4 عصراً إلى الساعة 6 مساءً

تعليمات هامة :

1- دخول الطالب إلى المعهد باللبس الرياضي حسب اللون المحدد.

2- يمنع إحضار أجهزة الهاتف الجوال أو إدخالها إلى المعهد .

3- إحضار مبلغ مالي مناسب لاحتياجات الطالب خلال فترة الاستجداد كمصروف شخصي داخل المعهد.

4- وضع جميع الاحتياجات المطلوبة داخل حقيبة صغيرة وملائمة سوداء اللون يمكن قفلها بمفتاح.

5- إحضار بطاقة الهوية الوطنية الأصل وأي أصل أو صور مستندات ناقصة بملف الطالب علماً بأنه لن يتم دخول أي طالب للدورة ما لم يحضر الشهادة الثانوية الأصل والمستندات الأخرى المطلوبة.

6- حلاقة شعر الرأس بالماكينة رقم (1).

7- الحضور إلى المعهد في اليوم والتاريخ و الوقت المحدد .

8- أي طالب يتأخر عن موعد الحضور إلى المعهد في الوقت المحدد فسوف يتم إلغاء قبوله في هذه الدورة .