لجنة الانضباط تغرم أندية الهلال والخليج والنصر

متابعات – فجر :

غرمت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم نادي الهلال (15,000) ريال بسبب تأخر الفريق في تسليم كشف أسماء المشاركين في المباراة عن الوقت المحدد لمدة (20) دقيقة، وذلك للمرة الثانية في ذات الموسم الرياضي 1437-1438هـ، في المباراة التي أقيمت بين الهلال والأهلي على ملعب استاد الملك فهد الدولي في الرياض ضمن بطولة الدوري .

ويعد القرار غير قابل للاستئناف من لائحة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم .

كما غرمت اللجنة لاعب الهلال سالم الدوسري (10,000) ريال لتأخره بالتواجد في ممر اللاعبين لمدة (4) دقائق الأمر الذي ترتب عليه تأخر بدء الشوط الأول من المباراة لمدة دقيقتين في مباراة الهلال والأهلي بالدوري بالجولة السابقة ، ويعد القرار غير قابل للاستئناف .

وغرمت اللجنة نادي الخليج (10,000) ريال لحصول 6 من لاعبي الفريق على 6 بطاقات صفراء في المباراة التي أقيمت الخليج والوحدة ضمن بطولة الدوري ، ويعد القرار غير قابل للاستئناف .

وأوقفت اللجنة لاعب فريق النصر الأولمبي عبدالرحمن راضي الظفيري مباراتان وتغريمه (7,500) ريال لتلفظه على لاعب الفريق المنافس بعد طرده بالبطاقة الحمراء في مباراة أحد والنصر ضمن بطولة كأس الأمير فيصل بن فهد لدرجة الأولمبي ، ويعد القرار غير قابل للاستئناف .