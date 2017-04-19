طرح تذاكر مواجهة الباطن والنصر ‬ ‫

متابعات – فجر :

طرحت إدارة الباطن اليوم الأربعاء تذاكر مواجهة الباطن وضيفه النصر بعد غدٍ الجمعة على ملعب الأول ضمن منافسات الجولة الـ 24 من “دوري جميل”، ووصلت أسعار الدرجتين الأولى والثانية 50 ريال، والمنصة الرئيسية بــألف ريال.

الجدير ذكره أن هذه المباراة الأولى للنصر في حفر الباطن على مستوى الدوري.‬

‫من جهة أخرى أثبتت الفحوصات الطبية للمدافع البرازيلي وليام ألفيس عن إصابته بتمدد في الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليمنى ويحتاج برنامج تأهيلي لمدة إسبوعين بعدما تعرض للإصابة في الشوط الأول أمام الفتح الأسبوع الماضي ولم يكمال المباراة.‬

من جهة ثانية دخل الباطن معسكراً مغلقاً يسبق مواجهة النصر بيومين، ويسعى لتحقيق الانتصار وتعويض خسارة الفتح الماضية والابتعاد عن المراكز المتأخرة خصوصاً وأن المواجهة تقام على أرضه ووسط جماهيره.‬