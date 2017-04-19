كريستيانو رونالدو يواصل كتابته التاريخ بأرقام جديدة

متابعات-فجر:

واصل كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الإسباني كتابة التاريخ بعدما اصبح أول لاعب يسجل 100 هدف في تاريخ دوري ابطال اوروبا.

وقاد البرتغالي فريق ريال مدريد للتأهل لنصف نهائي دوري ابطال اوروبا الموسم الحالي بعد الفوز على بايرن ميونيخ الألماني 4-2 في اياب ربع النهائي، وكان الملكي قد فاز 2-1 في الذهاب.

وسجل كريستيانو رونالدو 3 أهداف “هاتريك” في مباراة الإياب بملعب سنتياجو بيرنابيو، فضلا عن ثنائية في مباراة الذهاب بمعقل بايرن ميونيخ.

وكان “الدون” قد دخل التاريخ الأسبوع الماضي بعدما سجل ثنائية في شباك بايرن بالذهاب بكونه أول لاعب يُسجل 100 هدف في المسابقات الأوروبية المختلفة.

وقبل “هاتريك” الاياب أمام البافاري، كان رصيد رونالدو 100 هدف في دوري ابطال اوروبا، ليصبح بعد المباراة 103 هدف في دوري ابطال اوروبا.