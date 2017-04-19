مدني الرياض ينفذ خطة فرضية شاملة لحادث إنحراف قطار

متابعات-فجر:

نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض خطة فرضية شاملة لحادث إنحراف قطار وذلك بمحطة الركاب لقطار “سار” ، شرق مدينة الرياض بالتعاون مع الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” والجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.

وقد شملت الفرضية جميع أعمال الدفاع المدني في هذه الحالة من إطفاء وإنقاذ وإخلاء وتطهير وإسعاف وفرز المصابين، حيث نفذت الفرضية بحضور مدير الدفاع المدني بمنطقة الرياض اللواء عايش بن احمد الطلحي ، و الدكتور بشار بن خالد المالك الرئيس التنفيذي لشركة “سار”.

وقد شارك في الفرضية عدد من الجهات الحكومية، وهي الشؤون الصحية وأمانة منطقة الرياض وشرطة منطقة الرياض وطيران الأمن والهلال الأحمر السعودي والشركة السعودية للكهرباء والادارة العامه للطرق والنقل والمرور حيث تلقى الدفاع المدني البلاغ لهذا الحادث الساعة ١٠ صباحا وعلى ضوء البلاغ ونوعيته تم تحريك الفرق بالإضافة الى الجهات الحكومية التي تشارك في مثل هذه الحوادث حيث عزلت منطقة الحادث وأنشئت مناطق إسناد وفرز إصابات كما عملت الجهات المشاركة بتنفيذ أعمالها المختصة في مثل هذه الحوادث.

الجدير ذكره أن تنفيذ مثل هذه الفرضيات يهدف إلى الوقوف الفعلي على قدرة العاملين على مجابهة الحوادث والتصرف السليم وإخلاء ركاب القطار في حالات الحوادث لأقدر الله بالطرق السليمة وحسن استخدام وسائل السلامة المتوفرة.

كما يتم تحديد السلبيات التي تعترض عمل الفرق الميدانية إضافة إلى تشكيل فرق استجابة للحالات الطارئة في المنشآت الهامة وتحديد الواجبات المنوطة بهم ولتكون بمثابة إطار لتنفيذ خطط الإخلاء ومكافحة الحرائق ودليلاً مرشداً في سبيل حماية الأرواح والممتلكات مع الجهات المسؤولة، وقد لوحظ سرعة التجاوب مع الحادث من قبل كافة الجهات المشاركة وسرعة التفاعل مع طبيعة الحادث ودقة التنسيق بين كافة المشاركين، في الاستجابة لحالات الطواري و الكوارث لا قدر الله.

الفرضية شارك فيها فريق تقييم مستقل عمل على رصد الايجابيات والسلبيات في الفرضيه ليتم مراجعتها من الجميع والاستفادة منها في رفع مستوى التنسيق وجودة العمل.