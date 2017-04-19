مقتل 6 أشخاص وإصابة آخرين في انفجار عبوة ناسفة بـ”حلب”

متابعات-فجر:

أفاد التلفزيون السوري، اليوم الأربعاء بسقوط ستة قتلى و32 مصاباً جراء انفجار عبوة ناسفة في حي صلاح الدين في حلب.

وسيطرت قوات النظام والميليشيات الرديفة لها على كامل مدينة حلب منتصف ديسمبر الماضي، بعد خروج آخر مقاتلي المعارضة من الأحياء الشرقية وبقيت سيطرة المعارضة على بعض أحياء غرب حلب المرتبطة بالريف الشمالي والغربي.

وقال مراسل التلفزيون “ارتقاء 6 شهداء وإصابة 32 بانفجار عبوة ناسفة في حي صلاح الدين” واصفاً التفجير بأنه “إرهابي”.

وتناقل ناشطون معارضون الرواية نفسها، وأكدوا أن الانفجار في موكب التشييع ناجم عن انفجار قنبلة يدوية كان يحملها أحد المشيعين.

ويقع حي صلاح الدين غربي المدينة القديمة في حلب. وكان الحي جزءاً من آخر معقل للمعارضة حتى سيطر عليه الجيش السوري في ديسمبر.