شرطة الرياض :القبض على شخصين متورطين في قضايا سرقة بالإكراه

متابعات-فجر:

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه في ضوء الخطط الأمنية الموضوعة لكشف المتورطين في قضايا الاعتداء على الاشخاص وسلب ما بحوزتهم من أموال ومقتنيات شخصية وسرقة مركباتهم تحت تهديد السلاح .

فقد تمكنت الفرق التابعة لإدارة دوريات الأمن بمدينة الرياض من تحقيق الاشتباه بمركبة من نوع هونداي يستقلها شخصان ، معمم عنها من قبل مركز شرطة الثمامه، يوم الأحد الماضي، ( مسروقة / تحت تهديد السلاح ) أسفرت الجهود عن ضبطهما ( مواطن و نازح/كلاهما في العقد الثالث من العمر ) في كمين محكم ، يوم الاثنين، بحي النهضة / شرق العاصمة الرياض ، بعد محاولتهما تغيير ملامحها و قيامهما بتغيير لوحة المركبه ، وعثر بحوزتهما على مبلغ مالي و عدد ( 5 ) أجهزة جوال , وبسماع اقوالهما المبدئية أقرا بما نسب اليهما .

جرى إيقافهما بمركز الشرطة المختص للتوسع في التحقيق معهما و مقارنة اسلوبهما الاجرامي بالقضايا المقيده ضد مجهول وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض لاستكمال إجراءات التحقيق حسب الاختصاص.