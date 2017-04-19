مدير خدمات المياه بجازان يتفقد مشروعات محطات الصرف الصحي وبحيرات الصرف الصحي ببيش

متابعات _فجر

تفقد مدير عام خدمات المياه بمنطقة جازان المهندس بندر بن ناصر جبر، اليوم مشروعات محطات الصرف الصحي ومحطة المعالجة وبحيرات الصرف الصحي بمحافظة بيش , ضمن جولاته على مختلف الإدارات والمشروعات لفرع الوزارة بالمنطقة.

واطلع المهندس الجبر خلالها على سير العمل بالمشروعات و المراحل المنجزة والخطط المعتمدة من قبل خدمات المياه لتنفيذ بقية المراحل وفق البرامج المعدة لذلك .

وأوضح مدير عام خدمات المياه بجازان أن الإدارة شرعت في اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير والحلول العاجلة للتعامل مع مياه الصرف الصحي المنزلية الواردة لمرمى الصرف الصحي بمحافظة بيش والحد من مشكلاتها البيئية والصحية من خلال تنفذ محطات معالجة مياه الصرف الصحي الجديدة وزيادة سعات المحطات القائمة لاستيعاب جميع تدفقات مياه الصرف الصحي المتوالدة في كل منطقة مع الاستمرار في تنفيذ مشاريع شبكات نقل وتجميع مياه الصرف الصحي وربط منازل المواطنين بها لإيصال مياه الصرف الصحي إلى محطة المعالجة .

وبين أنه يجري حالياً تنفيذ محطة معالجة ثلاثية مؤقتة بسعة 16.000 متر مربع يوميا على البحيرة القديمة , كما يجري تنفيذ محطة معالجة ثلاثة على بحيرة الصرف الصحي الجديدة بسعة 2000 متر مربع وسيتم الانتهاء من تنفيذها خلال الأشهر القليلة القادمة , مشيرا إلى أن سعات المحطات المدمجة بالمرمى ستكون وافية لاستيعاب جميع كميات مياه الصرف الصحي الواردة للمرمى ومعالجتها والتخلص الأمن بإعادة استخدامها .

وأبان مدير خدمات المياه بجازان، أنه يجري حاليا التنسيق مع عدد من الشركات وبيوت الخبرة العالمية المتخصصة في الدراسة والبحث لإيجاد أفضل الحلول والأساليب الفنية المناسبة لتأهيل موقع مرمي الصرف الصحي بالمنطقة والقضاء على المشكلات المترابطة به وفق أحدث التقنيات والممارسات العالمية المستخدمة في ذلك , مفيداً أن الإدارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى للإلزام بالمعالجة الأولية للمياه غير المطابقة للاشتراطات اللائحة التنفيذية لنظام مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في مواقع تولدها لضمان عدم تفريغ مياه الصرف الصناعي وغيره من أنواع المياه العادية التي قد تحتوي على ملوثات تعيق عمليات معالجتها في المحطات المدمجة بالمرمى .

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