الأرصاد:سماء غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على بعض مناطق المملكة

متابعات _فجر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئياً الى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة على مرتفعات عسير ، جازان ، الباحة مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن ، القيصومة ).

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الحدود الشمالية ، الشرقية القصيم ، الرياض ، المدينة المنورة) .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ,شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-36كم/ ساعة ,وارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين وربع , وحالة البحر متوسط الموج , بينما تكون على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة,وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف,وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.