اللجنة الانتخابية تؤكد فوز مورينو برئاسة الإكوادور بعد إعادة فرز جزئي للأصوات

متابعات _فجر

أعلنت اللجنة الانتخابية في الإكوادور فوز لينين مورينو في الانتخابات الرئاسية مجدداً الليلة الماضية بعد إعادة فرز جزئي طالب به منافسه المحافظ جييرمو لاسو.

وقالت اللجنة الانتخابية في البلاد إن مورينو، نائب الرئيس السابق رافاييل كوريا، فاز بـ 16ر51% من الأصوات في انتخابات الثاني من أبريل، بشكل لا يختلف كثيرا عن النتيجة الأصلية.

وحصل لاسو ، الذي قال إن هناك تزويرا في علمية فرز الأصوات وطالب بإعادة الفرز، على 84ر48% من الأصوات.

ومن المقرر أن يتولى مورينو السلطة لولاية مدتها أربعة أعوام في 24 مايو.

من جهته أوضح خوان بابلو بوزو، رئيس المجلس الوطني الانتخابي، أنه تم اعتماد نتائج الانتخابات، مضيفا أنه لم يتم تقديم أي دليل على حدوث تزوير إلى اللجنة.