حليب الأرز يجعلكم تخسرون الوزن في 3 أيام فقط

متابعات _فجر

يعرف حليب الأرز بأنه لا يحتوي على الدهون المشبعة، أي أنه يعزّز عملية الهضم ويساعد على حرق الدهون لذلك ينصح يتناوله لخسارة الوزن .

فيما يحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات والمغذيات والمعادن وخصوصاً الكالسيوم والفيتامين D اللذين يساعدان على حرق الدهون.

فإذا أردت أن تخسري وزنك الزائد بسرعة، ليس عليك سوى أن تحضّري هذا الحليب.

ضعي 8 أكواب من الماء على النار إلى أن يغلي.

أضيفي كوبين من الأرز الأسمر واتركي المزيج على نار هادئة لمدة ساعتين.

إنزعي الخليط عن النار واتركيه يبرد. ضعيه في الخلاط لتحصلي على مزيج منسجم.

أضيفي ملعقتي طعام من زيت دوار الشمس و3 ملاعق طعام من العسل.

إحفظي الخليط في وعاء زجاجي محكم الإغلاق. إشربي كوبين منه يومياً والنتيجة ستدهشك.