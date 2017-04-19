نيوزيلندا تخطط لتشديد قوانين الهجرة بمنح الإقامة الدائمة على أساس مستوى الدخل

متابعات_فجر

أعلنت الحكومة النيوزيلندية اليوم الأربعاء، أنها تخطط لتحديد حاجز للأجور بالنسبة لمقدمي طلبات الحصول على إقامة دائمة في البلاد، في محاولة لتخفيض عدد المهاجرين وجذب المزيد من العمالة الماهرة.

وقال وزير الهجرة مايكل وودهاوس في كوينزتاون، إن من سيتم قبول طلبات الإقامة الخاصة بهم في فئة العمال ذوي المهارات العالية سيحتاجون إلى أن تصل الأجور التي يحصلون عليها إلى متوسط الدخل في نيوزيلندا على الأقل في ظل القواعد الجديدة.

وأضاف وودهاوس في بيان “من المهم أن تجذب أماكن الهجرة لدينا الأشخاص المناسبين ممن لديهم المهارات المناسبة للمساعدة في سد النقص الحقيقي في المهارات والمساهمة في اقتصادنا المتنامي”. يأتي هذا الاعلان غداة إعلان نيوزيلندا خططًا لإلغاء برنامج تأشيرات للعمال الأجانب المؤقتين وتطبيق نظام أكثر تشددًا للهجرة. ويمكن للمتقدمين الذين لديهم أجور جيدة ولكن لا يعتبرون مهرة أن يطلبوا الإقامة، طالما أن راتبهم تخطى متوسط الدخل في نيوزيلندا بمقدار مرة ونصف، وفقًا لما ذكره وودهاوس.