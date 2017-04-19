محافظ التدريب التقني يبحث مع السفير الألماني تعزيز التعاون في مجال التدريب

متابعات _فجر

بحث محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد مع سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة ديتر فالتر هالر،سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال التدريب التقني والمهني.

وناقش الجانبان موضوع تبادل الخبرات بين المملكة وألمانيا في مجال تطوير قطاع التدريب التقني والمهني،في الوقت الذي تسعى فيه المؤسسة للاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية ضمن مبادراتها التي تعمل على تنفيذها لتحقيق رؤية المملكة 2030 .

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