بنس : واشنطن ستعمل مع حلفائها للضغط على كوريا الشمالية

متابعات _فجر

قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس اليوم الأربعاء، إن واشنطن ستعمل مع حلفائها والصين لممارسة ضغوط اقتصادية ودبلوماسية على كوريا الشمالية، ولكن أمريكا ستدحر أي هجوم “برد ساحق”.

وأضاف بنس، أن الولايات المتحدة ستحمي حرية الملاحة والتحليق في بحر الصين الجنوبي حيث تخوض الصين نزاعًا مع عدة دول في جنوب شرق أسيا حول حقوق الملكية.

وكان نائب الرئيس الأمريكي يتحدث من على متن حاملة الطائرات (رونالد ريجان) التي تخضع حاليًا لعملية صيانة دورية سلفًا في ميناء يوكوسوكا باليابان.

Share 0 Share