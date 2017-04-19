تعرف على أضرار “المعلبات الغذائية” وأثرها على صحتك

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تمتلئ أرفف السوبر الماركت بأنواع مختلفة من المعلبات الغذائية التي تستخدمها الكثير من السيدات للحصول على وجبات سريعة سهلة لا تأخذ وقت، فهل تستخدمينها سيدتي؟ هل تعرفين اضرار المعلبات الغذائية وأثرها على صحتك وصحة أولادك، تعرفي عليها معنا في هذا المقال. المعلبات الغذائية هي معلبات تستخدم لحفظ الطعام جاهزا للاستخدام مثل علب التونة، ويضاف لها العديد من المواد الكيميائية مثل المواد الحافظة لتحفظ الطعام أطول فترة ممكنة، ومكسبات الطعم واللون لإعطائها مذاق شهي و شكل جذاب.

اضرار المعلبات الغذائية تحتوي الأغذية المعلبة على مادة حمضية لحفظ الطعام من العفن قد تسبب التهابات حادة أو مزمنة في المعدة، وقد تؤدي إلى الإصابة بـقرحة المعدة. المعلبات الغذائية تحتوي على كمية كبيرة من السعرات الحرارية، قد تؤدي للسمنة بمضاعفاتها مثل الإصابة بـ مرض السكري، وأمراض القلب، والأوعية الدموية. قد تؤدى إلى تكوين الحصوات في المرارة. من الممكن أن تسبب الإمساك المزمن. قد تحتوي على مواد قد تسبب الحساسية والطفح الجلدي. تحتوي على كمية عالية من الملح الذي قد يؤدي إلى أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم . تحتوي المعلبات الغذائية للفاكهة على كمية عالية من السكر قد تضر مرضى السكري. الأغذية المحفوظة في العلب المصنوعة من مادة الألومنيوم خطر على الصحة لتسرب مادة الألومنيوم للطعام، مما قد يسبب الإصابة بمرض ألزهايمر. أغطية المعلبات تدخل فيها مادة BPA وهي مادة بيسفينول A التي قد تسبب خلل في الهرمونات، وقد تؤدي لأمراض القلب و السرطان.

كيفية التقليل من اضرار المعلبات الغذائية ؟ الإقلال من استهلاك المعلبات الغذائية. إن كنت ستحتفظ بالمعلبات الغذائية في منزلك، اقرأ أولا ارشادات التخزين المكتوبة على العبوة، فلو كان مكتوب تخزن في مكان جاف التزم بهذا، و ضعها في مكان جاف حتى لا تفسد. لو كنت تعاني من ارتفاع الضغط احرص على التخلص من الماء الموجود في العلبة، فهذه العملية تقلل 40% من كمية الملح، وإذا لم تكن تعاني منه بإمكانك الاحتفاظ بالماء، واستعماله في الطهو، فهو يحتوي على كمية عالية من العناصر الغذائية أيضا. لو كنت تعاني من مرض السكري اشطف الفاكهة لتتخلص من السكر الزائد.

الطعام المعلب أم الطعام الطازج الطعام الطازج أكثر فائدة للجسم من الطعام المعلب بالطبع، ولكن هناك استثناءات فمثلا صلصة الطماطم تحتوي على مادة الليكوبين أكثر من ثمرة الطماطم، وهي مادة مضادة للأكسدة تمنع تلف الخلايا وتحمي من أمراض القلب، لذلك يمكنك صنع صلصة الطماطم في المنزل أفضل من شرائها حتى تتجنبي المواد الحافظة وأضرارها، وتستفيدي من فوائدها، ويتناول ابنائك طعام صحي. لا تنسى عزيزي القارئ عند شرائك المعلبات الغذائية التأكد من قراءتك لمواصفات المنتج وتاريخ الصلاحية قبل شرائها.