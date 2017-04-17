أمير عسير يطلق فعاليات أبها عاصمة السياحة العربية 2017

واس-فجر :

رحب صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، بجميع زوار منطقة عسير عامة ومدينة أبها بشكل خاص ، متمنيا لهم طيب الإقامة في أبها ، مؤكدا أن فوز أبها بلقب عاصمة السياحة العربية للعام 2017 ، جاء نتيجة لعمل وجهد متواصل لمدة 10 سنوات ، لتكون أبها درة المصايف عاصمة للسياحة العربية ، مقدما شكره للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ممثلة في صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز ، والمنظمة العربية للسياحة ، وأمانة منطقة عسير ، وكل من ساهم في نجاح حفل إطلاق أبها عاصمة للسياحة العربية 2017 .

جاء ذلك في كلمة لسموه خلال رعايته لحفل إطلاق فعاليات أبها عاصمة السياحة العربية 2017 مساء اليوم على بحيرة السد بأبها ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الرئيس الفخري لمنظمة السياحة العربية ، وعدد من أصحاب السمو الأمراء والمعالي وزراء السياحة وسفراء الدول العربية، ومعالي رئيس منظمة السياحة العربية الدكتور بندر الفهيد، ونخبة من رجال الفكر والثقافة على المستوى العربي.

وفور وصوله سمو الأمير فيصل بن خالد يرافقه سمو الأمير سلطان بن سلمان ، موقع الاحتفال، افتتح سمو أمير منطقة عسير وسمو الرئيس العام للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني المعرض المصاحب الذي يضم أكثر من 20 جناحاً لعدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية في المنطقة، واستمعا إلى شرح عن محتويات المعارض التي تستعرض أبرز الجهود التي تقدمها الجهات المشاركة ، لخدمة زوار المنطقة ومرتاديها، وكذلك التعريف ببرامجها ومشاركاتها في الاحتفال بتتويج مدينة أبها عاصمة للسياحة العربية 2017.

ثم اطلع سمو أمير منطقة عسير وسمو الأمير سلطان بن سلمان على أبرز المعروضات التي يشارك بها عدد من الحرفيين والحرفيات من أبناء المنطقة، بعدها شهدا توقيع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني اتفاقيتين مع جامعة بيشة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ثم كرم سموه 10 من أصحاب المتاحف الخاصة البارزة في المنطقة.

بعد ذلك شَرف سمو الأمير فيصل بن خالد وسمو رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني والضيوف الحفل المعد بهذه المناسبة, الذي بدأ بمشهد درامي تحت عنوان “حلم طفل” أبرز المقومات البيئة والاجتماعية لمنطقة عسير واستشرافها للمستقبل، ثم شاهد الجميع عرضاً مرئياً بعنوان “أهلا في أبها ” .

إثر ذلك تسلم سمو الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز وسمو الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز مفاتيح السياحة العربية، قدمها معالي رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد الفهيد. ثم دشنا سموهما فعاليات وبرامج أبها عاصمة للسياحة العربية 2017 .

عقب ذلك شاهد الحضور عملا فنيا بعنوان “جبين الصبح يا أبها ” ، بمشاركة عدد من الفرق الشعبية التي قدمت ألوانا مختلفة من تراث المنطقة.

وفي نهاية الحفل أطلقت الألعاب النارية في سماء أبها صاحبتها النافورة الموسيقية المائية احتفالا بالمناسبة، وسط حضور غفير من الجمهور .

وكان سمو الأمير فيصل بن خالد قد التقى ضيوف الاحتفالية من أصحاب السمو الأمراء والمعالي وزراء السياحة وسفراء الدول العربية، ورئيس منظمة السياحة العربية ، ونخبة من رجال الفكر والثقافة على المستوى العربي، وتناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه ، ثم قدمت لسموه هديتين تذكاريتين من معالي وزير السياحة اليمني الدكتور محمد قباطي ، ومن معالي وزيرة السياحة التونسية سلمى اللومي.