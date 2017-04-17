سوريا.. مقتل أكثر من 30 شخصاً بضربات للتحالف الدولي في دير الزور

متابعات-فجر :

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ضربات جوية نفذتها طائرات يعتقد أنها تابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قتلت ما لا يقل عن 30 شخصاً في منطقتين بمحافظة دير الزور بشرق سوريا. ولم يرد تعليق فوري من التحالف الذي قال إنه يتجنب المدنيين في حملات قصف متشددي تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق المجاور لها. وقال المرصد، أمس الثلاثاء “طائرات حربية يرجح أنها تابعة للتحالف الدولي استهدفت ليل أمس الاثنين مدينة البوكمال الواقعة على الحدود السورية – العراقية، بالريف الشرقي لدير الزور، حيث استهدفت منطقة قرب دوار المصرية بالمدينة، ما تسبب بوقوع مجزرة راح ضحيتها 13 مدنيا بينهم مواطنات وأطفال كما تسبب القصف بمقتل 3 من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية.”

وأضاف أن ضربات جوية أسفرت أيضا عن مقتل سبعة مدنيين في قرية الحسينية شمالا على نهر الفرات. ويسيطر تنظيم الدولة الإسلامية على معظم محافظة دير الزور السورية التي تربط بين الأراضي التي يسيطر عليها متشددو التنظيم في العراق وسوريا فضلا عن أجزاء من مدينة دير الزور عاصمة المحافظة. وما زالت الحكومة السورية تسيطر على أجزاء من مدينة دير الزور، بينها قاعدة عسكرية جوية قريبة، حيث يحاصر التنظيم حوالي 200 ألف شخص يعانون من نقص الغذاء والدواء منذ حوالي عامين. وتتصدى القوات الحكومية السورية وحلفاؤها لهجمات التنظيم المتشدد في المنطقة بدعم من القوات الجوية الروسية.