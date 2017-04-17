“الدوريات السرية” تضبط مصنعاً للخمور يديره عمالة أثيوبية ب “خميس مشيط”

متابعات-فجر :

تمكنت وحدة الدوريات السرية بمحافظة خميس مشيط، أمس الثلاثاء، من كشف المصنع الخامس لتصنيع الخمور وترويجها خلال شهرين.

وبعد التحري والمتابعة من قبل الدوريات السرية بقيادة المقدم حسن الأسمري الذي باشر الموقع مع الفرق وحرصه ومتابعتة الدائمة مع أفراد الدوريات السرية في دوريات المحافظة بالكشف لتلك المصانع التي كثرت في المنطقة ودمرت شبابنا ، تم كشف مصنع يديره عمالة أثيوبية يرافقهم عنصر نسائي من نفس الجنسية على عدد 35 برميل سعة 1000 لتر بالإضافة إلى 60 قارورة جاهزة للترويج .

والقبض على شاب سعودي يبلغ من العمر 23 سنه وبحوزته 95 قارورة جاهزة للبيع .

وتم تسليم المضبوطات وجميع من تم القبض عليهم لقسم شرطة الشمالية لإكمال اللازم بحقهم .