مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة ب “بغداد”

متابعات-فجر :

قتل مدنيان اثنان وأصيب 5 بجروح، أمس الثلاثاء، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت سوقا شعبيا شمال غربي العاصمة العراقية بغداد، بحسب ضابط شرطة.

وأوضح النقيب في شرطة بغداد نزهان الخضر أن “عبوة ناسفة انفجرت ظهر اليوم مستهدفة سوقا شعبيا في منطقة الشعلة ذات الغالبية الشيعية ببغداد، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 5 بجروح”.

وأضاف الخضر أن “التفجير تسبب بإلحاق أضرار مادية ببعض المحال التجارية في المنطقة”.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن التفجير، غير أن تنظيم “داعش” الإرهابي يتبنى هجمات شبيهة بين الحين والآخر.

ويحاول التنظيم شن هجمات في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة لتشتيت انتباه القوات العراقية التي بدأت معركة ضده في مدينة الموصل بمحافظة نينوى (شمال) منذ أكتوبر الماضي، وضيقت الخناق عليه بالمدينة التي تعد آخر معاقل التنظيم الرئيسية في العراق.