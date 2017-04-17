“شرطة منطقة جازان ” الإطاحة ب مرتكبي حوادث سرقة السيارات

متابعات-فجر :

تمكنت شرطة منطقة جازان ممثلة في فريق أمني متخصص من شرطة محافظة صبيا من كشف غموض عدد من حوادث السرقة من المركبات بعد تهشيم زجاجها وسرقة محتوياتها والمقتنيات الشخصية بها. وتأتي عملية الضبط بعد ورود عدة بلاغات عن تهشيم زجاج عدد من المركبات بمواقع مختلفة داخل محافظة صبيا والسرقة منها باسلوب إجرامي متشابه اﻷمر الذي أستدعى تشكيل فريق بحث وتحري متخصص يتولى جمع المعلومات حتى يتم الوصول إلى كشف غموض هذه الحوادث والإطاحة بمرتكبيها وقد عمد الفريق اﻷمني لدراسة تلك البلاغات وحصر المواقع التي نفذت بها تلك الجرائم ومتابعتها بدقة وزرع عدد من العناصر السرية بمحيطها حتى اسفر ذلك عن تحديد الاشتباه وقد تم رصدهم ومتابعتهم حتى تم الإيقاع بهم بالجرم المشهود عند محاولتهم تنفيذ إحدى جرائمهم بالسرقة من إحدى السيارات الواقفة وقد اتضح بأنهما وافادان مخالفان لنظام الإقامة والعمل . فتم إتخاذ اﻹجراءات اللازمة بحقهم وإحالتهم رفق الاوراق لجهات الاختصاص. من جهتهم أعرب عدد من المواطنين عن إرتياحهم من ضبط هولاء الجناة مقدمين شكرهم لرجال اﻷمن وسائلين الله عز وجل ان يديم على بلادنا نعمة اﻷمن والامان. وفي جانب آخر قدم مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة اﻷمنية الدائمة اللواء ناصر بن سعيد القحطاني شكره لرجال اﻷمن بشرطة محافظة صبيا مطالبا بمضاعفة الجهود والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن أو التعدي على ممتلكات المواطن والمقيم على أرض هذا البلد المعطاء .