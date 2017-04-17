” شرطة القريات” الإطاحة بمواطن ابتز إحدى الفتيات و بحوزته كمية من المواد المخدرة

متابعات-فجر :

تمكنت شرطة محافظة القريات، اليوم (الثلاثاء)، من الإطاحة بمواطن ثلاثيني قام بابتزاز إحدى الفتيات، حيث تمت مداهمة منزله والقبض عليه، وبحوزته أسلحة ‏ومخدرات.

وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بِن سعود النومس، أن إحدى الفتيات أبلغت عن قيام مواطن بابتزازها، وبالبحث تم التأكد من صحة البلاغ، فقامت ‏قوة المهمات والواجبات الخاصة بمداهمة الجاني داخل منزله والقبض عليه.

وعثرت قوات الشرطة بمنزل المتهم على 1200 حبة مخدرة “كبتاجون”، وقطعة ذات لون أسود يشتبه أن تكون من مادة الحشيش المخدر، و3 أسلحة غير مرخصة ومجموعة من الذخائر، وتم تحريزها وإحالتها للجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.