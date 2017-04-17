سقوط مقذوفات عسكرية على مدينة “نجران” تصيب 5 مواطنين

متابعات-فجر :

شهدت مدينة نجران، اليوم (الثلاثاء)، سقوط عدة مقذوفات عسكرية قادمة من داخل الأراضي اليمنية على الأحياء السكنية.

وبحسب فقد سقط أحد المقذوفات على حي الشرفة، وسقطت ثلاثة مقذوفات على حي الفهد، فيما تم تسجيل 5 إصابات من بينهم امرأة وطفلة، حيث تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تجدر الإشارة إلى أن الميليشيات الحوثية دأبت على استهداف الأحياء السكنية القريبة من الحدود السعودية اليمنية بالمقذوفات العسكرية، وتسببت المقذوفات في استشهاد وإصابة عدة مدنيين منذ بداية عمليات “عاصفة الحزم” لدعم الشرعية اليمنية.