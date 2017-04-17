القضاء البريطاني يفرج عن الهندي فيجاي المطلوب بـ مليار دولار مقابل كفالة

متابعات – فجر :

تم إلقاء القبض في لندن ولفترة قصيرة على رجل الأعمال الهندي المثير للجدل فيجاي ماليا، والمطلوب للعدالة في الهند بتهمة عدم سداد ديونه، حيث يواجه الأن إمكانية ترحيله إلى الهند.

وحصل ماليا على قروض تبلغ أكثر من مليار دولار من اتحاد مصارف مملوكة للدولة، وذلك لصالح شركته “كينجفيشر أيرلاينز” للطيران التي انهارت عام 2012، غير أنه لم يسدد قيمة هذه القروض.

وهرب ماليا (61 عاما) من الهند في مارس 2015، وهو نائب سابق بالبرلمان الهندي، ولديه حصة أسهم في فريق “فورس إنديا للفورميولا 1” لسباق السيارات.

وذكر بيان من دائرة شرطة العاصمة البريطانية أن رجال الشرطة احتجزوا ماليا صباح اليوم، بعد تلقي طلبا من السلطات الهندية بتسليمه إليها لتورطه في تهم بالاحتيال، وألغت السلطات الهندية جواز سفر ماليا، ما يعني أنه ليس باستطاعته السفر إلى أي مكان باستثناء الهند.

وقال سانتوش جانجوار وزير الدولة الهندى للشؤون المالية للصحفيين في نيودلهي أن ماليا مثل أمام محكمة وستمنستر الابتدائية حيث تم الإفراج عنه مقابل كفالة مالية.

وأكد ماليا على صفحته على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي أن جلسة الاستماع بدأت يوم الثلاثاء “كما هو متوقع”.

وذكرت قناة (سي.إن.إن نيوز18) أنه تم تحديد جلسة الاستماع التالية للنظر في ترحيله في السابع عشر من مايو.