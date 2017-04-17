الاتحاد السعودي: تجربة “تقنية الفيديو” بدءًا من الموسم المقبل

متابعات -فجر :

أعلن رئيس الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم عادل عزت عن حصول الاتحاد على موافقة المجلس التشريعي الدولي لكرة القدم (IFAB) بإدراج الاتحاد ضمن الاتحادات التي يمكنها تجربة تقنية “الفيديو المساعد للحكم” للموسم الرياضي المقبل حتى يتمكن الاتحاد من تطبيقها بشكل مباشر على جميع مباريات الموسم ما بعد القادم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم الثلاثاء بحضور أمين عام الاتحاد عادل بن عبدالله البطي، ومدير دائرة التحكيم بالاتحاد السيد مارك كلاتنبيرغ.

وأكد سعادة رئيس الاتحاد أن هذه المبادرة تأتي في سبيل دعم وتطوير التحكيم السعودي والحد من الأخطاء، مبينًا أن هذا المشروع يستهدف إنهاء حالات الجدل الناتجة عن أخطاء التحكيم تحقيقًا لمبدأ العدالة والنزاهة مما يمكن الاتحاد من الاستغناء عن الحكام الأجانب وتطوير الحكم السعودي.

وأوضح عادل عزت أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يعد من أوائل الاتحادات التي سارعت إلى اعتماد تطبيق هذه التقنية في مبارياتها، مبينًا أن وجود هذه التقنية سيساعد الحكم السعودي في تعزيز عامل الثقة لديه بتصحيح أي قرارات تؤثر في تغيير نتائج المباريات.

وأشار سعادته خلال المؤتمر الصحفي أنه تم وضع خطة لتنفيذ التقنية، حيث سيتم تدريب الحكام عليها خلال المعسكر الصيفي للحكام لتأهيلهم بشكل عملي استعدادًا للتطبيق التجريبي الموسم المقبل والذي سيكون للمباريات التي تقام على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

مبينًا سعادته أن التجربة ستكون بشكل “غير مباشر” في النصف الأول من الموسم، في حين ستكون التجربة بشكل “مباشر” في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الرياضي المقبل.

مختتمًا سعادة رئيس الاتحاد حديثه بأن تطوير منظومة التحكيم يأتي ضمن إطار جهود الإدارة الحالية الرامية إلى الارتقاء بكافة جوانب كرة القدم محليًا وتعزيز مقوماتها فنيًا وإداريًا واستثماريًا بما يضمن نمو مستدام تستعيد معه كرة القدم السعودي عصر ذهبي جديد.

من جهته أوضح مدير إدارة دائرة التحكيم السيد مارك كلاتنبيرغ أن هذه التقنية ستسهم في استمرارية المباراة بشكل صحيح مع إمكانية تغيير قرار الحكم بطريقة صحيحة في حال ارتكابه خطأ أثناء سير المباراة، مبينًا أن التقنية ستتعامل مع أربعة حالات وهي الأهداف، وركلات الجزاء، والبطاقات الحمراء المباشرة، وحالات التسلل.