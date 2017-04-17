معاقبة الزمالك لعدم حضوره مباراة رسمية في الدوري المصري

واس – فجر :

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها اليوم اعتبار نادي الزمالك خاسرا 2 / صفر في مباراته أمام مصر المقاصة بسبب عدم حضوره للموعد الرسمي للمباراة .

واتخذ الاتحاد المصري لكرة القدم هذا القرار خلال اجتماعه لاعتماد نتائج مباريات الأسبوع 22 لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء قرار اللجنة بناء على تقريري حكم ومراقب المباراة اللذين تضمنا عدم حضور نادي الزمالك حتى الموعد القانوني ، وبعد الرجوع إلى المكاتبات المرسلة إلى الناديين فقد تم اعتبار الزمالك مهزوما صفر / 2 لصالح مصر للمقاصة لحين تحديد موقف النادي من المشاركة في المباريات القادمة .