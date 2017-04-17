وكالة “الداخلية” تعلن فتح باب القبول على رتبة جندي أول

واس – فجر :

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية ممثلةً بالإدارة العامة للقبول المركزي, فتح باب القبول والتسجيل للتعيين على رتبة جندي أول للعمل في ديوان وزارة الداخلية بالمركز الوطني للعمليات الأمنية 911 .

واشترطت الوزارة للقبول, أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة ودورة حاسب آلي لا تقل عن ثلاثة أشهر, وأن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ, ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة, وأن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة, وغير محكوم عليه بحد شرعي أول في جريمة مخلة بالشرف والأمانة, ولم يسبق له التعيين على وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية, وأن لا يكون مطرودًا من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية, وأن لا يقل عمر المتقدم عن 17 عاماً ولا يزيد عن 30 عاماً حسب الهوية الوطنية, وأن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واختبار اللياقة والمراحل الأخرى, وأن لا يقل طوله عن 168 سم, وأن يتناسب طوله مع وزنه, وأن لا يكون متزوجاً من غير سعودية, وأن تكون الشهادة الفنية مصدقة ومختومة من الجهة التي أصدرتها ومعتمدة من الجهة الحكومية الرسمية المشرفة عليها .

وأوضحت وكالة الوزارة أنه سيتم البدء بإدخال بيانات المتقدمين, ابتداءً من الساعة العاشرة صباحًا من يوم الأحد الموافق 26 /7/ 1438هـ وحتى الساعة العاشرة صباحاً من يوم الأربعاء الموافق 29/ 7/ 1438 عن طريق بوابة التوظيف بوزارة الداخلية ( www.moi.gov.sa ), مع مراعاة تعبئة الحقول بمنتهى الدقة, مؤكدة أنه لن ينظر في أي طلب غير مستوفي الشروط.