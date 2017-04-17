تكليف الدكتور الـ”وديان” مديراً لمستشفى السليل العام

متابعات-فجر:

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر بن فالح الدوسري قرارآ إداريآ يقضي بتكليف الدكتور سعد بن عائض ال وديان مديرا لمستشفى السليل العام .

ومن جانب آخر قدم مدير عام الشؤون الصحية شكرة وتقديرة للاستاذ ماجد الحابي على جهوده خلال فترة توليه إدارة المستشفى في الفترة السابقة

وأعرب ال وديان عن إعتزازه بهذه الثقة ، داعيآ من الله التوفيق والنجاح في أداء مهامّه ومسؤولياته، مؤكداً أن هذا التكليف سيكون حافزاً له لبذل مزيد من العطاء ومضاعفة الجهد للرقي بالخدمات الصحية المقدمة للمواطن والمقيم في المنطقة.