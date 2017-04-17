طرق خاطئة للاستحمام تؤثر على نضارة بشرتك

متابعات _فجر

تقوم بعض السيدات بإرتكاب بعض الأخطاء عند الاستحمام غير المقصودة التي قد تؤدي إلى ظهور علامات الشيخوخة المبكرة.

و ذكر موقع “هافينغتون بوست”، أكد الخبراء أن للمياه فوائد كثيرة على صحة الجسم والبشرة، شرط تجنب ارتكاب بعض الأخطاء أثناء الاستحمام، ومنها:

1. قضاء وقت طويل في الاستحمام

تقضي غالبية النساء وقتاً طويلاً أثناء الاستحمام، ولكن هذه العادة ضارة جداً بالبشرة، لأن اتصال المياه بالبشرة لوقت طويل يضر بشبابها ونضارتها.

وفي هذا الصدد، يوصي الخبراء بعدم تجاوز مدة 10 دقائق أثناء الاستحمام.

2. الصابون القاسي على البشرة

من الضروري أن تختار المرأة صابوناً مناسباً لبشرتها، ومن المهم أن تتجنب المنتجات التي تتسبب جفافها.

ويوصي الخبراء باستخدام جل استحمام خفيف وسلس وأن يكون مصنوعاً من مواد طبيعية وغير قاس على البشرة للحفاظ على صحتها وتألقها.

3. الماء الساخن جداً

يؤكد الأطباء أن بشرة الجسم لا تحتمل الماء الساخن جداً، لأنه يتسبب في جفافها وتقشرها. ويساهم في إتلاف الطبقات الداخلية للبشرة ويضعف مرونتها، ما يزيد من احتمال ظهور التجاعيد المبكرة، ودرجة الحرارة المثالية للاستحمام هي 35 درجة.

4. استخدام المناشف الرطبة

تعد المناشف وأدوات الاستحمام الرطبة بيئة مناسبة لظهور البكتيريا، وقد يؤدي ذلك إلى إصابة الإنسان ببعض مشاكل الجلد، الأمر الذي قد يساهم بدوره في ظهور التجاعيد بشكل مبكر، لذلك اغسلي المناشف الرطبة فور استعمالها.

5. التجفيف التام للبشرة

من العادات السيئة التي تؤثر على نضارة وشباب البشرة، تجفيفها بشكل تام مباشرة بعد الاستحمام. وفي هذا الصدد، أوضح الخبراء أن تجفيف البشرة جيداً وبشكل مبالغ فيه بعد الاستحمام مباشرة يتسبب في جفاف البشرة، إذ إن خلايا البشرة تحتاج لامتصاص الماء للحفاظ على نضارتها وتألقها، انتظري قليلاً قبل التجفيف بالمنشفة واسمحي لبشرتك بالاستمتاع بقليل من قطرات المياه.