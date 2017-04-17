أمانة تبوك تنفذ حملة رقابية على 71 منشأة تجارية بتبوك

متابعات _فجر

نفذت أمانة منطقة تبوك ممثلة بإدارة الرقابة الصحية أمس, حملات رقابية شملت 71 منشأة تجارية، اسفرت عن إغلاق أربعة مطاعم وست بوفيات وثلاثة تموينات ومحمصة ومحل للعطارة.

وأفادت إدارة الرقابة الصحية أنه جرى خلال الحملات التفتيشية إنذار 47 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية ومصادرة 243 كيلو جراماً من الخضروات والمأكولات المكشوفة, ومصادرة 120 كيلو جراماً من الدقيق المصاب بالتسوس و 28 كيلو جراماً من الدجاج مخزن بطريقة غير صحية.

وأهابت الأمانة بالمواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات عبر الاتصال على الرقم 940 أو من خلال موقع الأمانة الإلكتروني.