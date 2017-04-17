ملتقى للتوظيف الهندسي بفرع جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بوادي الدواسر

متابعات _فجر

أقامت وكالة جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز للفروع بمحافظة وادي الدواسر يوم امس برنامج ” ملتقى التوظيف الهندسي “، الذي نظمته كلية الهندسة بمشاركة 30 طالباً من المتوقع تخرجهم هذا العام .

وأفاد منسق وحدة الخريجين وخدمة المجتمع بالكلية الدكتور أبي يونس، أن البرنامج يهدف لإكساب المستهدفين الخبرة الكافية في كسر الحواجز النفسية ,والكيفية الصحيحة لاجتياز المقابلة الشخصية ، وصقل مهاراتهم المكتسبة من الدورات التدريبية وورش العمل السابقة التي عقدتها الكلية لتأهيل طلابها الخريجين وتهيئتهم لسوق العمل .

وبين أن الفعالية تحاكي ملتقى التوظيف الهندسي الذي سيقام خلال الفترة القادمة وتشارك فيه العديد من المؤسسات والشركات الوطنية .