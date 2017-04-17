مستشارو ترامب يجتمعون اليوم لبحث اتفاق باريس للمناخ

متابعات _فجر

قال مسؤول بالبيت الأبيض، إن مستشاري الرئيس دونالد ترامب سيجتمعون اليوم الثلاثاء، لبحث ما إذا كانوا سيوصونه بأن يعلن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ.

ويهدف الاتفاق الذي وافقت عليه قرابة 200 دولة في باريس عام 2015، إلى الحد من سخونة كوكب الأرض وذلك من خلال إجراءات منها خفض ثاني أكسيد الكربون والانبعاثات الأخرى الناجمة عن حرق الوقود الأحفوري. وبموجب الاتفاق تعهدت الولايات المتحدة بخفض انبعاثاتها بنحو 26 و 28 في المئة من مستويات 2005 بحلول عام 2025. ويأتي الاجتماع قبل قمة مجموعة الدول السبع الغنية في أواخر مايو، وهو الموعد المحدد للبيت الأبيض للإعلان عن موقفه.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة يجب أن “تلغي” الاتفاق. وتريد المنظمات المعنية بالبيئة من واشنطن أن تظل في اتفاق باريس حتى لو أضعفت الإدارة الجديدة التعهدات الأمريكية.